Тіна Кароль босоніж виступила на благодійному концерті на підтримку України в Литві

Українська співачка Тіна Кароль взяла участь у благодійному концерті на стадіоні Žalgirio arena міста Каунас, що в Литві.

Зібрані під час концерту кошти підуть на допомогу Україні. На сцені Тіна з'явилася у легкій напівпрозорій фатиновій сукні червоного кольору від українського дизайнера Lever couture та босоніж. Артистка доволі емоційно виконала свої найвідоміші композиції, зокрема "Україна – це ти", "Вільна".

Пресслужба Тіни Кароль

Пресслужба Тіни Кароль

Пресслужба Тіни Кароль

Окрім виконання хітів, українська артистка зворушила стадіон своєю промовою:

"Сила в єдності! Ми міцні, тому що ви в єдності. І ви міцні, тому що ми в єдності. Сьогодні в нас загальна біда. Сьогодні ми просто хочемо бути Україною, самоідентифікація є нашою ціллю. Наше життя, наша мова, наша доля - наша справа. Нікому не дамо торкатися нашої землі! Тому ми міцні, тому ми - Україна. Сьогодні кожен з вас українець, тому що ми в силі єдності. Слава націям, слава Україні!" - сказала Тіна Кароль.

Зазначимо, що благодійний концерт буде показано в ефірі 29 травня на центральному телеканалі Литви.

Читайте також: