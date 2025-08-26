Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Реклама

Українська співачка Тіна Кароль чесно зізналась, чому після смерті чоловіка в неї не склалося особисте життя.

Виконавиця дала зрозуміти, що наразі самотня. У програмі "ЖВЛ представляє" артистка ділиться, що на перше місце поставила саме кар'єру. За словами співачки, аби досягнути успіху, треба багато й наполегливо працювати. Тож, в неї просто немає часу не те щоб налагодити особисте життя, а й навіть щоб перепочити.

"На жаль, успішність людини – це самотність. За результатами на п'єдесталі йде кропітка робота. Ти особливо не маєш часу десь погуляти і так далі. Влітку ми зробили дуже багато колаборацій та треків", - говорить співачка.

Реклама

Тіна Кароль

Єдиний чоловік, для якого Тіна Кароль завжди знаходить час, це її 16-річний син Веніамін. Хлопчик навчається та живе у Великій Британії. Однак нещодавно співачці випала нагода по-сімейному провести час із сином.

"Найголовніша зустріч, на яку я чекала, це зустріч із сином. Ми побачились, і у нас така сімейна ідилія наразі", - додала артистка.

Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

Зазначимо, Тіна Кароль була лише один раз заміжньою. Чоловіком артистки став продюсер Євген Огір, від якого вона народила сина Веніаміна. На жаль, він помер 28 квітня 2013 року від раку шлунка. Відтоді про особисте життя співачки взагалі нічого не відомо.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль відреагувала на народження первістка в Лесі Нікітюк. Артистка з гумором привітала ведучу.