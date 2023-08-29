Тіна Кароль дала концерт у Києві: "спалений" Кремль, сльози на сцені та особливий сюрприз від гостя

27 та 28 серпня у Національному палаці мистецтв "Україна" в Києві свій сольний концерт до Дня Незалежності України дала співачка Тіна Кароль.

Почути хіти співачки зібралися сотні глядачів. Фани з квітами та плакатами очікували на вихід Тіни на сцену. Журналісти сайту ТСН.ua також побували на шоу зірки та готові поділитися усіма подробицями.

Ще до появи Кароль на сцені глядачі оплесками закликали її розпочати концерт. Тож шоу розпочалося майже без затримки, о 18:30.

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: ТСН.ua

Тіна з’явилася на сцені під бурхливі овації глядацького залу у чорній розкішній сукні від українського бренду FROLOV та шкіряному плащі. Дизайнер виготовив для співачки одразу дві однакові сукні – чорну та червону. До речі, саме у червоній Кароль переспівала свій хіт Show me your Love на "Євробаченні-2023".

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

Свій виступ співачка розпочала з пісні "Вільна", яку записала 2020 року у дуеті з Юлією Саніною.

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

А після Тіна розпалила зал треком "Вільні. Нескорені", який вийшов на початку повномасштабної війни. Під час виконання композиції глядачі підняли догори назви українських міст.

"Сьогодні у залі є всі ми, ми – ті, які народжені у боротьбі, нові, незламні та нескорені. Я хочу, щоб ви відпочили, надихнулися і щоб сьогодні у цій залі було життя, ані вибухів, ані сирен. Моя сила у вас! І сьогодні тут на сцені я просто живу заради вас, бо нічого іншого не вмію. Не вмію і вирішила, що більше нічого і не треба. Адже те, що ми сьогодні тут зібралися, те, що ви викроїли свій час, це не так як колись. Це по-особливому. Це дуже важливо", - емоційно звернулася до глядачів Тіна.

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: ТСН.ua

На початку свого шоу виконавиця також пригадала свого покійного чоловіка, продюсера Євгена Огіра. Тіна, ледь стримуючи сльози зізналася, що усі її пісні були написані для нього, але сьогодні вона виконає їх для усіх українців.

"Пісні, які сьогодні будуть звучати, були написані для особливої людини, але сьогодні таких людей ціла країна", - сказала Кароль.

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: ТСН.ua

Перша частина концерту до глибини душі зворушила кожного з глядачі в залі. Тіна заспівала своїх українськомовні пісні "Мед", "Шукай мене", "Закрили очі твої" та інші ліричні композиції.

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: ТСН.ua

А далі Тіна влаштувала для своїх шанувальників справжній музичний перформанс. Співачка вийшла на сцену разом з молодими виконавця Микитою Ломакіним та Марком Квіткою. Разом під акомпанемент гітаристів вони виконали кавер на пісню "Чорнобривці". Цю пісню Тіна присвятила усім дівчатам та мамам, які завітали на концерт.

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: ТСН.ua

Після цього усі глядачі також отримали змогу долучитися до створення нового хіта. Кароль запропонувала зімпровізувати на виконати усім відому пісню "Чом ти не прийшов". Партії у композиції умовно поділилася між глядачами та артистами, що подарувало знайомій мелодії нового звучання.

І, звичайно, не обійшлося на концерті без виконання державного гімну України. Усі присутні, стоячи, підспівували Тіні.

У середині шоу Кароль змінила свій образ на блискучий топ з брюками та поступово перейшла до своєї англомовної програми. Зірка продемонструвала свою граційність та спокусливі танці на платформі, що оберталася.

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: ТСН.ua

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: ТСН.ua

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: ТСН.ua

Разом з артисткою на сцені запалив учасник "Танців з зірками" Дмитро Жук. Він у шкіряному вбранні закружляв співачку у пристрасному танці.

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: ТСН.ua

Справжній фурор серед фанів викликав номер Тіни з піснею "Scandal". Після 24 лютого зірка наважилася перекласти свій російськомовний хіт англійською і не прогадала, адже увесь зал підспівував з нею.

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: ТСН.ua

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: ТСН.ua

Завершивши свою англомовну програму співачка зникла за кулісами, однак відпускати її зі сцени шанувальники не хотіли. Заради фанів Кароль дозволила їм завітати до себе за куліси та поспілкувалася з командою.

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: ТСН.ua

Артистка у невимушеній атмосфері через екран у залі поспілкувалася зі своїми глядачами та заспівала одну зі своїх найперших пісень "Намалюю тобі зорі".

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: ТСН.ua

Шаленими оплесками глядачі знову зустріли Тіну на сцені. Від такої відданості шанувальників та емоцій у залі артистка просто не змогла втримати сліз та заплакала. Кароль низько вклонилася своїм прихильникам та подякувала за таку енергію.

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: ТСН.ua

Далі співачка запросила фанів до себе на сцену, де змогла обійняти їх, а вони подарували їй квіти та свої подарунки.

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: ТСН.ua

Кароль своєю чергою також приготувала для слухачів сюрприз та запросила на свій концерт молодого виконавця SHUMEI.

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: ТСН.ua

Співак виконав пісню "Буревіями", яку записав зі Златою Огнєвіч, і яка зараз стала справжнім хітом у Мережі. А також він підготував особливий подарунок для Тіни та переклав її пісню "Выше облаков" українською мовою.

SHUMEI приголомшив українським кавером на пісню Тіни Кароль "Выше облаков"

Свій концерт Тіна Кароль завершила на патріотичній ноті виконанням пісні "Україна – це ти…" та прем’єрою нового треку "One nation under love", написаного американською композиторкою Даян Воррен.

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

Під час виступу Тіна "спалила" російський кремль – на екрані за співачкою осередок путінської влади згорів до тла разом з крейсером "Москва" та символікою окупантів.

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

Натомість за спиною зірки піднялася Батьківщина-Мати, тримаючи в руках щит з гербом України.

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: ТСН.ua

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