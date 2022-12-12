Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Тіна Кароль довела до мурах виконанням пісні "Щедрик" та показала моторошні кадри екоциду України

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
591
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Тіна Кароль довела до мурах виконанням пісні "Щедрик" та показала моторошні кадри екоциду України

Тіна Кароль / Фото: Getty Images

Виконавиця долучилася до ініціативи UAnimals, аби привернути увагу до екологічних злочинів Росії в Україні.

Українська співачка Тіна Кароль вирішила разом з організацією UAnimals привернути уваги до екологічних злочинів країни-агресорки в Україні.

Так, UAnimals створила в рамках кампанії #StopEcocideUkraine оновлену версію відомої пісні "Щедрик". Тіна Кароль, своєю чергою, виконала композицію у супроводі хору "Вогник".

"Доки весь світ готується до різдвяних свят, Росія продовжує обстрілювати мирні міста та нищити довкілля в Україні. Вже сотню років зимові канікули в США та Європі супроводжує мелодія Carol of the Bells, створена українським генієм Миколою Леонтовичем. Цього року вона нагадає про важливе. Carol of the Ecocide привертає увагу до того, що Росія не лише країна-терористка, але й екотерористка, яка краде майбутнє у наших дітей та всієї планети. І це не милий мультяшний Грінч, а суцільне зло, яке потрібно зупинити, доки воно не зупинило світ", - каже засновник UAnimals Олександр Тодорчук.

Новий та актуальний текст до композиції Carol of the Ecocide написав український автор Євген Матюшенко, над аранжуванням працював композитор Юрій Звонарь. Також до пісні створили потужний кліп, де показали, як Росія тероризує українські міста.

"Війна нищить життя у повному розумінні цього слова: вона забирає життя людей, їхні оселі та спосіб життя, їхню землю, їхні надії та право бути щасливими. Війна безжалісно нищить українську екологію та світ тварин. Я доєдналася до ініціативи UAnimals, щоб нагадати світові, наскільки руйнівним та неосяжним є наслідок війни Росії проти України. Пісня "Щедрик" є символом різдвяного дива, а Україна - є символом людського дива стійкості та незламності, дива, яке весь час війни боронить світ", - говорить Тіна Кароль.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
591
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація