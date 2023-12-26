Тіна Кароль довела до сліз виконанням стародавньої колядки, яку наспівував сам Іван Франко

За деякими свідченнями колядку написали 400 років тому.

Українська співачка Тіна Кароль виконала одну з найстародавніших колядок України.

Подейкують, текст різдвяної пісні писали люди, які відбудовували собор святої Софії 400 років тому. А віднайшов і наспівував цю колядку сам Іван Франко. Втім, мелодію до неї довелося довго відшукувати. Зрештою, це вдалося. А матеріали з віднайденим звучанням передали Тіні Кароль.

"Для мене ця колядка є логічним продовженням, що собор стоїть, є збудованим. І собор український. І тому таке торжество", - розповіла Тіна зі сльозами на очах.

Тіна Кароль

Не вагаючись співачка з музичним продюсером одразу ж записала колядку у студії.

Так, Кароль у рамках різдвяного телеефіру ТСН вперше презентувала старовинну пісню слухачам. І приголомшила своєю глибиною голосу. Доповнила чуттєве виконання колядки мелодія дзвонів.

Різдвяно-наукова сенсація! Уперше за 400 років на всю Україну зазвувала стародавня колядка!

У коментарях під відео шанувальники були дуже вдячними за відродження культурної спадщини України й поділилися своїми емоціями після прослуховування.

Низький уклін, величезна вдячність Богові, тим людям, завдяки яким збережена ця прадавня молитва українців! Дивина – радість, сум, плач...

Неймовірно. Україна відтворює свої стародавні традиції, стародавню могутність. Україна та українці були, є й будуть. Історія це доводить. Українську націю не знищити! Слава Україні! Слава Нації!

Український скарб. Аж мурахи шкірою!

Дуже гарна колядка та гарне виконання! Від її прослуховування очі наповнюються сльозами... Дякую!

Нагадаємо, напередодні Різдва співак Віктор Павлік виконав українську колядку у дуеті зі своєю дружиною, блогеркою Катериною Реп'яховою. Подружжя зачарувало своїм співом під гітару.

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