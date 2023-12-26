Тіна Кароль довела до сліз виконанням стародавньої колядки, яку наспівував сам Іван Франко

За деякими свідченнями колядку написали 400 років тому.
Українська співачка Тіна Кароль виконала одну з найстародавніших колядок України.
Подейкують, текст різдвяної пісні писали люди, які відбудовували собор святої Софії 400 років тому. А віднайшов і наспівував цю колядку сам Іван Франко. Втім, мелодію до неї довелося довго відшукувати. Зрештою, це вдалося. А матеріали з віднайденим звучанням передали Тіні Кароль.
"Для мене ця колядка є логічним продовженням, що собор стоїть, є збудованим. І собор український. І тому таке торжество", - розповіла Тіна зі сльозами на очах.
Не вагаючись співачка з музичним продюсером одразу ж записала колядку у студії.
Так, Кароль у рамках різдвяного телеефіру ТСН вперше презентувала старовинну пісню слухачам. І приголомшила своєю глибиною голосу. Доповнила чуттєве виконання колядки мелодія дзвонів.
У коментарях під відео шанувальники були дуже вдячними за відродження культурної спадщини України й поділилися своїми емоціями після прослуховування.
- Низький уклін, величезна вдячність Богові, тим людям, завдяки яким збережена ця прадавня молитва українців! Дивина – радість, сум, плач...
- Неймовірно. Україна відтворює свої стародавні традиції, стародавню могутність. Україна та українці були, є й будуть. Історія це доводить. Українську націю не знищити! Слава Україні! Слава Нації!
- Український скарб. Аж мурахи шкірою!
- Дуже гарна колядка та гарне виконання! Від її прослуховування очі наповнюються сльозами... Дякую!
Нагадаємо, напередодні Різдва співак Віктор Павлік виконав українську колядку у дуеті зі своєю дружиною, блогеркою Катериною Реп'яховою. Подружжя зачарувало своїм співом під гітару.
Читайте також: