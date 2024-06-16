Тіна Кароль довела до сліз зверненням до покійного чоловіка у пам'ятний день: "Навіки"

Артистка згадала останню волю коханого, який помер 2013 року.
Українська співачка Тіна Кароль поділилася щемливим спогадом про чоловіка, продюсера Євгена Огіра, якого, на жаль, не стало 11 років тому.
У своєму фотоблогу Тіна присвятила сторіз пам'яті про коханого, з яким 15 червня вони могли б відсвяткувати 16-ту річницю шлюбу. Виконавиця опублікувала фото, на якому зі смутком затуляє обличчя рукою. Окрім того, Кароль звернулася до покійного Євгена й пообіцяла бути сильною, як він і хотів за життя. До слова, зірка досі болісно переживає втрату.
"Так, я тримаюся, маленький. І буду, як і обіцяла, хоч і важко. Дякую. Відпустити не можу. Навіки", - розчулила співачка.
Зазначимо, чоловіка Тіни Кароль не стало 28 квітня 2013 року. За рік до цього Євгену Огіру діагностували невиліковний рак шлунку. Втім, артистка виконує останню волю коханого й продовжує виступати, попри біль. До слова, за час подружнього життя у пари народився син Веніамін, який зараз перебуває за кордоном і навчається. До речі, нещодавно виконавиця ділилася успіхами сина у школі Великої Британії.
Читайте також: