Тіна Кароль довела до сліз зверненням до покійного чоловіка у пам'ятний день: "Навіки"

Українська співачка Тіна Кароль поділилася щемливим спогадом про чоловіка, продюсера Євгена Огіра, якого, на жаль, не стало 11 років тому.

У своєму фотоблогу Тіна присвятила сторіз пам'яті про коханого, з яким 15 червня вони могли б відсвяткувати 16-ту річницю шлюбу. Виконавиця опублікувала фото, на якому зі смутком затуляє обличчя рукою. Окрім того, Кароль звернулася до покійного Євгена й пообіцяла бути сильною, як він і хотів за життя. До слова, зірка досі болісно переживає втрату.

"Так, я тримаюся, маленький. І буду, як і обіцяла, хоч і важко. Дякую. Відпустити не можу. Навіки", - розчулила співачка.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Зазначимо, чоловіка Тіни Кароль не стало 28 квітня 2013 року. За рік до цього Євгену Огіру діагностували невиліковний рак шлунку. Втім, артистка виконує останню волю коханого й продовжує виступати, попри біль. До слова, за час подружнього життя у пари народився син Веніамін, який зараз перебуває за кордоном і навчається. До речі, нещодавно виконавиця ділилася успіхами сина у школі Великої Британії.

Тіна Кароль та Євген Огір / Фото: instagram.com/_fantina

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