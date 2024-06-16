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Тіна Кароль довела до сліз зверненням до покійного чоловіка у пам'ятний день: "Навіки"

Тіна Кароль довела до сліз зверненням до покійного чоловіка у пам'ятний день: "Навіки"

Тіна Кароль та Євген Огір

Артистка згадала останню волю коханого, який помер 2013 року.

Українська співачка Тіна Кароль поділилася щемливим спогадом про чоловіка, продюсера Євгена Огіра, якого, на жаль, не стало 11 років тому.

У своєму фотоблогу Тіна присвятила сторіз пам'яті про коханого, з яким 15 червня вони могли б відсвяткувати 16-ту річницю шлюбу. Виконавиця опублікувала фото, на якому зі смутком затуляє обличчя рукою. Окрім того, Кароль звернулася до покійного Євгена й пообіцяла бути сильною, як він і хотів за життя. До слова, зірка досі болісно переживає втрату.

"Так, я тримаюся, маленький. І буду, як і обіцяла, хоч і важко. Дякую. Відпустити не можу. Навіки", - розчулила співачка.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Зазначимо, чоловіка Тіни Кароль не стало 28 квітня 2013 року. За рік до цього Євгену Огіру діагностували невиліковний рак шлунку. Втім, артистка виконує останню волю коханого й продовжує виступати, попри біль. До слова, за час подружнього життя у пари народився син Веніамін, який зараз перебуває за кордоном і навчається. До речі, нещодавно виконавиця ділилася успіхами сина у школі Великої Британії.

Тіна Кароль та Євген Огір / © instagram.com/_fantina
Тіна Кароль та Євген Огір / Фото: instagram.com/_fantina

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