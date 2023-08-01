Тіна Кароль довела до сліз зворушливими словами 14-річного сина до вчителя, який втратив матір

Українська співачка Тіна Кароль зворушила шанувальників особистим зізнанням.

Болючою для себе темою про життя та смерть виконавиця поділилася з фанами у своєму Telegram-каналі. Як розповіла Тіна, вчитель її 14-річного сина Веніаміна нещодавно втратив мати та розповів про це їй. Співачка тривалий час шукала слова для підтримки, адже вона на власному досвіді, на жаль, знає, як важко людині в цей момент.

"Я розгубилась і просто не знала, що написати нормального, окрім "ми поруч" і всяке таке. Але це ж штампи і просто типові слова, яких я не хотіла писати. Не відповісти теж було не ОК. Отже, я показала повідомлення Веніаміну і попросила написати щось від себе", - розповіла Кароль.

Повідомлення, яке Веніамін написав до вчителя, зачепило Тіну до глибини душі. Виконавиця зізналася, що тривалий час намагалася уникати розмов про смерть та боялася, як син буде сприймати це поняття.

Тіна Кароль з сином / Фото: facebook.com/tina.karol

"Я йому кажу: "Дай почитаю перед тим, як відправиш, бо...". Що? "Совкова" недовіра до дітей блиснула десь в моїй підсвідомості. Читаю і починаю ревіти... Я зрозуміла, чому нічого не могла написати, бо боюсь говорити про смерть, бо біль - це слабкість для мене. Я заборонила її, викреслила , сховала , спалила . Залишились вуглі, на яких немає емоцій. Я ненавиділа, коли всі ревіли поруч і нили мені в плече. Все, про що я мріяла, щоб Вєня сприймав смерть якось інакше і от він написав те, що відчув, без допомоги чи "гугл найкращі цитати". Це інший світогляд та дякую тобі за це, сину Я люблю тебе", - поділилася співачка.

Хлопець написав до вчителя дуже емоційні та дуже проникливі слова, в яких висловив свої співчуття та зауважив, що "смерть не завжди є поганою річчю".

"Вітаю, містере Мерріман! Це Веніамін. Я і моя мати хочемо висловити наші щирі співчуття вам і вашій улюбленій сім'ї. Коли моя мама показала мені ваш тривожний текст, я відчув похмурі почуття, що прийшли з мого серця. Але смерть не завжди є поганою річчю. Зі смертю наших улюблених членів сім'ї, ми також можемо згадати їхнє життя та їх великі досягнення. Замість жалоби, давайте святкуватимемо життя вашої матері. Ваша мати мусила бути великою жінкою, адже вона виховала дуже розумного сина, який допоміг мені і всій школі розвиватися. Я ще раз хотів би поділитися своїми співчуттями і бажаю, щоб ваша мати ніколи не була забута. Хай вона спочиває в мирі", - йдеться у тексті Веніаміна.

Тіна Кароль з сином / Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

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