Тіна Кароль грайливо задерла сукню та влаштувала секс телефоном у новому відео

Артистка випустила звабливе mood-відео на нову композицію "Поцелуй на фарт".

Українська співачка Тіна Кароль не припиняє тішити шанувальників своєю творчістю.

Так, сьогодні відбулася прем'єра нової пісні "Поцелуй на фарт" та mood-відео на неї. Трек увійшов до свіжого альбому виконавиці "Двойной рай". Цікаво, що відео буле зняте одним кадром. Як розповіла сама Тіна, пісня "Поцелуй на фарт" це історія одного телефонного дзвінка, коли розмова змінює все.

У самому ролику зваблива Кароль з'являється у обтислій чорній сукні та босоніжках на шпильці. Співачка протягом майже двох хвилин грайливо рухається, танцює, а також лежить на підлозі. Все це вона робить з червоним телефоном у руках. А наприкінці відео співачка пікантно піднімає сукню і демонструє стрункі ніжки.

Зазначимо, що платівка Кароль "Двойной рай" – це вже третій альбом артистки цього року.

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