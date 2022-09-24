Тіна Кароль і Юлія Саніна у схожих вбраннях виступили на заході Олени Зеленської у Нью-Йорку

Співачка Тіна Кароль та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна зустрілися у Нью-Йорку, аби взяти участь у презентації благодійного фонду Олени Зеленської.

Днями у Нью-Йорку перша леді Украни Олена Зеленська провела презентацію свого благодійного фонду.

На захід запросили виступити співачку Тіну Кароль та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлію Саніну, які виконали спільний трек "Вільна". У Мережі з'явилися спільні світлини артисток з першою леді.

Для виступу Кароль і Саніна обрали схожі асиметричні вбрання від української дизайнерки Валерії Ковальської. Тіна була у жакеті-смокінгу білого кольору, який доповнила чорними штанами, Юлія обрала так само білосніжний жакет з блакитними вставками та білу спідницю з розрізом.

Цікаво, що вартість одного такого образу складає не більше 1240 доларів.

Зазначимо, як йдеться на сайті нового фонду Зеленської, він працюватиме у трьох основних напрямах: медицина, освіта та гуманітарна допомога.

У межах цих напрямів заплановано надавати адресну допомогу, інвестувати у відбудову закладів дошкільної, шкільної освіти, поліклінік, амбулаторій та їхню матеріально-технічну базу, надавати гранти на навчання та наукові розробки.

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