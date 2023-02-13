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Тіна Кароль із пухкими щічками замилувала архівним фото зі страшим братом

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
155
Час на прочитання
1 хв
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Тіна Кароль із пухкими щічками замилувала архівним фото зі страшим братом

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Виконавиця позувала з рідною людина на залізничному вокзалі Києва.

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з прихильниками архівним контентом.

Так, знаменитість опублікувала в Instagram-stories світлину, на якій зображена зі старшим братом. На знімку Тіна та Станіслав позували перед камерою на залізничному вокзалі Києва. Ймовірно, виконавиця тоді приїхала до столиці, адже брат артисти був з дорожньою сумкою, а сама Кароль тримала в руках зелений пакет.

На світлині співачку просто не впізнати. Вона постає перед камерою з пухкенькими щічками, у шапці та з масивним шарфом, у рожевому пальті та джинсах.

Тіна Кароль зі старшим братом / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль зі старшим братом / Фото: instagram.com/tina_karol

Архівний знімок був зроблений взимку.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль публікувала фото, на яких хизувалася своїм жіночним образом. Зірка приміряла сукню-льолю з мереживом, яку доповнила довгим білим піджаком та високими чорними чобітками. Артистка не змогла втриматися та показала фанам, який вигляд вона має.

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Дата публікації
Перегляди
155
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