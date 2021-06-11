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Тіна Кароль із сумним обличчям показала дивні рухи руками під пісню "Все во мне"

Тіна Кароль із сумним обличчям показала дивні рухи руками під пісню "Все во мне"

instagram.com/tina_karol

Артистка поділилася новим відео.

Співачка Тіна Кароль, яка нещодавно виставила на аукціон відбиток свого пальцю, здивувала прихильників новим роликом.

Так, у своєму TikTok артистка показала дивні жести руками під свою пісню "Все во мне". На відео співачка постає у чорному костюмі з оголеним животом. Вона підносить руки одна до одної і з’єднує два пальці, далі переводить їх до скронь. Опісля співачка торкається двома пальцями зап'ястя та внутрішньої частини ліктя. А далі плавно веде пальці до очей і проводить по ним.

Ролик запостили також на фан-сторінці співачки з підписом "Танець Тіни Кароль під пісню "Все во мне". Прихильники відреагували на публікацію по-різному. Хтось засипав Тіну компліментами:

  • Зайчик наш, улюблена Тіночка
  • Найкрасивіша
  • Супер, браво

А деяким фанам така хореографія прийшлася не до смаку:

  • Вона наркоманкою стала?
  • Я збожеволіла…

Нагадаємо, що раніше артистка поділилася відео, де провела екскурсію своїм великим заміським будинком. У ролику співачка зізналася, з ким вона зараз живе та кому залишає послання на дошці вдома.