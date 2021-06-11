Тіна Кароль із сумним обличчям показала дивні рухи руками під пісню "Все во мне"

Артистка поділилася новим відео.

Співачка Тіна Кароль, яка нещодавно виставила на аукціон відбиток свого пальцю, здивувала прихильників новим роликом.

Так, у своєму TikTok артистка показала дивні жести руками під свою пісню "Все во мне". На відео співачка постає у чорному костюмі з оголеним животом. Вона підносить руки одна до одної і з’єднує два пальці, далі переводить їх до скронь. Опісля співачка торкається двома пальцями зап'ястя та внутрішньої частини ліктя. А далі плавно веде пальці до очей і проводить по ним.

Ролик запостили також на фан-сторінці співачки з підписом "Танець Тіни Кароль під пісню "Все во мне". Прихильники відреагували на публікацію по-різному. Хтось засипав Тіну компліментами:

Зайчик наш, улюблена Тіночка

Найкрасивіша

Супер, браво

А деяким фанам така хореографія прийшлася не до смаку:

Вона наркоманкою стала?

Я збожеволіла…

Нагадаємо, що раніше артистка поділилася відео, де провела екскурсію своїм великим заміським будинком. У ролику співачка зізналася, з ким вона зараз живе та кому залишає послання на дошці вдома.

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