Тіна Кароль майстерно поставила зрадницю Ані Лорак на місце і зі сцени показала їй середній палець

Тіна Кароль та Ані Лорак

Українська співачка Тіна Кароль майстерно поставила зрадницю Ані Лорак на місце і просто зі сцени показала їй середній палець.

Так, днями скандальна Лорак вирішила знайти крайнього у псуванні її кар'єри в Україні. Артистка видала, що до цього нібито доклала рук Тіна Кароль. Водночас Лорак не стала уточнювати, що насправді її кар'єра в Україні зійшла нанівець через позицію щодо війни в Україні, яку розв'язала Росія.

Сама ж Тіна Кароль спершу ці скандальні звинувачення не коментувала. Проте на концерті в Одесі 8 березня артистка вирішила поставити зрадницю на місце. Тіна Кароль дорікнула ексколезі за нещирість. Мовляв, та однією рукою не цурається брати російські рублі, а іншою — цинічно витирає сльози, бо ж через це її не пускають до України. Наостанок Тіна Кароль показала скандальній Лорак середній палець.

"Дуже легко правою рукою брати російські рублі, а лівою витирати сльози, що не пускають до країни", — видала Кароль.

