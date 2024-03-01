Тіна Кароль на домашню веб-камеру записала пікантне відео: "Суцільна еротика"

Українська співачка Тіна Кароль потішила прихильників випуском довгоочікуваної музичної новинки під назвою "З тобою".

Разом з піснею відбулася й прем’єра лаконічного, та, водночас доволі спокусливого кліпу виконавиці. Кароль зняла відео у форматі домашньої веб-камери. За словами співачки, пісня акцентує настрої весняного кохання. Кожна фраза наповнена викликом і пристрастю. У відео Кароль з макіяжем, зачіскою і у вечірній сукні лежить вдома на дивані і спокусливо співає у домашню webcam.

Своєю чергою, шанувальники Тіни Кароль не стали приховувати, що ця пісня викликала у них багато емоцій та навіть бажань:

Це вау! Така сексуальна пісня і одразу відчувається, що під неї можна робити…

Дуже сподіваюся, що адресат отримав це відео без SMS та реєстрації

Суцільна любов і еротика

Скажено спокусливий трек

Зазначимо, що продюсерами пісні "З тобою" є молодий колектив аранжувальників, а автором музики і тексту є сама Тіна. Ноти блюзу та пристрасного вокалу роблять композицію дуже впізнаваною та характерною.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль приголомшила шанувальників своєю фізичною формою. Артистка продемонструвала, як вміє відтискатися без ніг у планці на руках.

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