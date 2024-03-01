Тіна Кароль на домашню веб-камеру записала пікантне відео: "Суцільна еротика"

Артистка представила композицію "З тобою".
Українська співачка Тіна Кароль потішила прихильників випуском довгоочікуваної музичної новинки під назвою "З тобою".
Разом з піснею відбулася й прем’єра лаконічного, та, водночас доволі спокусливого кліпу виконавиці. Кароль зняла відео у форматі домашньої веб-камери. За словами співачки, пісня акцентує настрої весняного кохання. Кожна фраза наповнена викликом і пристрастю. У відео Кароль з макіяжем, зачіскою і у вечірній сукні лежить вдома на дивані і спокусливо співає у домашню webcam.
Своєю чергою, шанувальники Тіни Кароль не стали приховувати, що ця пісня викликала у них багато емоцій та навіть бажань:
- Це вау! Така сексуальна пісня і одразу відчувається, що під неї можна робити…
- Дуже сподіваюся, що адресат отримав це відео без SMS та реєстрації
- Суцільна любов і еротика
- Скажено спокусливий трек
Зазначимо, що продюсерами пісні "З тобою" є молодий колектив аранжувальників, а автором музики і тексту є сама Тіна. Ноти блюзу та пристрасного вокалу роблять композицію дуже впізнаваною та характерною.
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль приголомшила шанувальників своєю фізичною формою. Артистка продемонструвала, як вміє відтискатися без ніг у планці на руках.
Читайте також: