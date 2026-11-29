Тіна Кароль, Тетяна Левченко, Артем Ткаченко / © Голос Країни

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Перший вокальний батл команди Тіни Кароль у 14 сезоні «Голосу країни» став справжньою перевіркою не лише вокалу, а й артистичної витримки учасників.

На сцену вийшли матуся-запальничка з Харкова Тетяна Левченко та військовослужбовець Національної гвардії Артем Ткаченко, який має позивний «Артист». Обом довелося продемонструвати не просто сильні голоси, а й уміння тримати увагу глядачів та передавати емоцію через музику.

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Тіна Кароль / © Голос Країни

Під час підготовки до виступу Тіна не збиралася робити учасникам поблажок. Вона прискіпливо стежила за кожною деталлю, звертала увагу на інтонації та сценічну подачу й хотіла побачити від вокалістів максимально переконливе виконання.

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«Я думала, що вона щось прийде з пльоткою», — жартує Тетяна Левченко.

«Все, що вона каже, це такий, як вистріл», — зізнається Артем Ткаченко.

Кадри з репетиції учасників / © Голос Країни

Репетиція виявилася непростою: тренерка вимагала від обох більшої віддачі та справжньої пристрасті.

«Погано! Найгірше! Я серйозно, початок — фальшиво», — сварилася на співаків тренерка.

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Кадри з репетиції учасників / © Голос Країни

Утім, після виступу Тіні довелося ухвалити непросте рішення. Артистка похвалила обох учасників та звернула увагу на їхні особливості.

«Ви вийшли перші. Як казала вам, задайте планку. Ви це зробили Дякую. Тому що за короткий термін вивчити один одного — це і є про професійність. Дякую, Тетяна, за те, що ти в жіночній красивій сукні — не бунтарка, а тендітна. Це абсолютна зміна твого амплуа. Тобі дуже личить. Ти сьогодні королева на сцені», — сказала сурова тренерка.

Виступ учасників / © Голос Країни

Виступ учасників / © Голос Країни

Попри складний вибір Тіна довго не вагалася. Вона вирішила продовжити шлях у проєкті з Артемом Ткаченком, а Тетяна залишила сцену батлів. Військовий не стримав сліз та прямо на сцені став на коліна.

«Артем, я знаю, що ранком ти ідеш на службу. Ввечері співаєш. І це поєднання дуже складне, це навантаження психологічне. Дякую тобі за дисципліну. Дякую за те, що ти підтримав Тетяну. Тому що твій потенціал дуже високий. Я буду казати швидко. Далі йде Артем», — пролунало від Тіни.

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Артем Ткаченко / © Голос Країни

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Нагадаємо, нещодавно на сцені «Голосу країни-14» 25-річний батько п’ятьох дітей змусив MONATIK плакати.

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