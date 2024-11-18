Тіна Кароль на рідкісному фото приголомшила, як змінився її 15-річний син

Виконавиця зустрілася з Веніаміном незадовго до його дня народження.
Українська співачка Тіна Кароль на рідкісному фото показала, який зараз вигляд має її син Веніамін.
Артистка зустрілася з хлопчиком за кордоном, а саме у Великій Британії. Саме там Веніамін проживає та навчається. Тіна Кароль наразі теж перебуває за кордоном, адже в неї тур країнами Європи. Співачка не упустила нагоди, аби побачитися з сином та провести з ним час.
В Instagram-stories Тіна Кароль опублікувала фото з 15-річним Веніаміном, на якому здивувала, як підліток змінився. До слова, сина виконавиці було просто не впізнати. Веніамін помужнів та став вже вищими за зростом за свою зіркову маму. Фото з сином артистка не підписувала.
До речі, вже 19 листопада Веніамін святкуватиме день народження. Хлопцеві виповниться 16 років. Саме 19 листопада в Тіни Кароль концерт у Лондоні, однак вона не упустить нагоди, аби привітати сина з важливим святом.
Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук показувала, як її старший син з роками змінювався. Виконавиця також вітала Гліба з днем народження.
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