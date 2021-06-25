Тіна Кароль на роликах показала, як готувалася до Atlas Weekend просто у готелі Казахстану

Тіна Кароль на роликах показала, як готувалася до Atlas Weekend просто у готелі Казахстану

Артистка також показала перші кадри зі знімань нового кліпу.

Популярна співачка Тіна Кароль активно готується до фестивалю Atlas Weekend.

Зірка заявлена хедлайнеркою і виступить 5-6 липня. На YouTube-каналі виконавиці вийшов черговий трейлер її документального фільму про підготовку. У відео можна побачити роботу всіх департаментів. Технічні служби вирішують, як втілити в життя настільки технологічно складне шоу.

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"Концерт Тіни Кароль - це симбіоз технічних і візуальних ефектів, наша задача злити все воєдино, щоб отримати щось яскраве, яке придумала Тина! І це дуже непросто!" , - говорить виконавчий продюсер шоу Максим Туканов.

Балет співачки продовжує вчити приголомшливі постановки, а хореографиня-постановниця Марина Кущева паралельно готує Тіну до знімань нового кліпу.

"Вперше в житті я проводила репетиції відеозв'язком. Тіна була Казахстані, у нас була різниця в часі. Вона вставала о третій ранку, щоб наполегливо і не здаючись довести хореографію до ідеалу. Вона репетирувала в коридорі готелю, в спортзалі, на вулиці", - поділилася Марина.

Режисер шоу Максим Делієргієв почав роботу з компанією візуальних ефектів.

"Для України це нова технологія. Під час концерту Тіну знімають онлайн камери, зображення ми пропускаємо через свій сервер, розробляємо унікальні ефекти і отримуємо приголомшливі ефекти на екрани тут і зараз", - каже Максим.

Стилістка готує яскраві костюми, які спеціально до шоу приїжджають зі США. З трейлера глядачі також дізнаються, що Кароль вчиться кататися на роликах для знімань у своєму новому кліпі. Глядачі також побачать ексклюзивні кадри її перебування в Казахстані в рамках промотуру на підтримку альбому "Красиво".

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль показала свій цифровий лот – відбиток пальця. Вчора почалися торги за лот співачки на NFT аукціоні.

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