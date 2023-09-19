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Тіна Кароль на селфі у ліжку зблизька показала своє обличчя з мінімумом косметики

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Тіна Кароль на селфі у ліжку зблизька показала своє обличчя з мінімумом косметики

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Зірка натякнула на новий хіт.

Українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників новими світлинами.

Час від часу виконавиця ділиться з фанами власними думками та фото у своєму Telegram. Цього разу Тіна опублікувала кадри, на яких ніжиться у ліжку.

Тіна Кароль / © t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

На селфі Кароль показала, який вигляд має її обличчя без тонального крему та з мінімумом косметики - співачка лише підкреслила вії та додала легкого відтінку губам.

Тіна Кароль / © t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль / © t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

У підписі до світлин Тіна натякнула шанувальникам на прем'єру нової пісні. Зірка поділилася віршованими рядками про кохання та спокусу.

"Ти наче отрута - фатальна спокуса у житті! / Так хочу відчути / Які ми не святі! / Вбивай мене ніжно… / Земля іде з-під моїх ніг, / Я хочу відчути / Твоїх обійм солодкий гріх!", - написала Кароль.

Тіна Кароль / © t.me/tinakarolofficial
Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль з легким макіяжем та у романтичній сукні заспівала хіт "Одне серцебиття" просто на сіновалі.

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Дата публікації
Перегляди
444
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