Тіна Кароль на селфі у ліжку зблизька показала своє обличчя з мінімумом косметики

Зірка натякнула на новий хіт.
Українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників новими світлинами.
Час від часу виконавиця ділиться з фанами власними думками та фото у своєму Telegram. Цього разу Тіна опублікувала кадри, на яких ніжиться у ліжку.
На селфі Кароль показала, який вигляд має її обличчя без тонального крему та з мінімумом косметики - співачка лише підкреслила вії та додала легкого відтінку губам.
У підписі до світлин Тіна натякнула шанувальникам на прем'єру нової пісні. Зірка поділилася віршованими рядками про кохання та спокусу.
"Ти наче отрута - фатальна спокуса у житті! / Так хочу відчути / Які ми не святі! / Вбивай мене ніжно… / Земля іде з-під моїх ніг, / Я хочу відчути / Твоїх обійм солодкий гріх!", - написала Кароль.
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль з легким макіяжем та у романтичній сукні заспівала хіт "Одне серцебиття" просто на сіновалі.
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