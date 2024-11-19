Тіна Кароль на своєму концерті публічно висміяла Світлану Лободу: "Всі знають, про що йде мова"

Артистка не стрималася, аби не пожартувати над виконавицею.

Українська співачка Тіна Кароль публічно покепкувала зі Світлани Лободи.

Сталося це на концерті артистки у Брюсселі, який вона відіграла 18 листопада. Між виконанням пісень виконавиця спілкувалася з прихильниками. З одним із фанів Тіна Кароль вступила в діалог. Зокрема, чоловік вигукнув, що знімає артистку на відео. На що співачка поцікавилася, чи це прямий ефір. А чоловік їй: "Запитують, хто така". І тут Тіна Кароль у відповідь: "Свєтка Лобода".

"Запитують: "Що знімаєш?" Я кажу: "Тіну Кароль", – вигукнув прихильник Тіни Кароль.

"А, у вас прямий ефір? Студія, студія", – пожартувала виконавиця.

"Запитують: "Хто така?" – продовжив розмову з Кароль чоловік.

"Хто така? Скажіть, що Свєтка Лобода", - пожартувала артистка.

Тіна Кароль публічно пожартувала зі Світлани Лободи на своєму концерті в Брюсселі

Зал відреагував на жарт Тіни Кароль гучними оваціями. Сама ж виконавиця після того, як відсміялась, зазначила, що краще співатиме, аніж жартуватиме, а то "молоковоз наїде". Таким чином виконавиця знову підколола Світлану Лободу, натякнувши на її пісню moLOko.

"Краще співатиму…Бо десь у TikTok був жарт, що якщо я почну писати книгу, то молоковоз наїде. Усі розуміють, про що мова", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, наразі Тіна Кароль перебуває за кордоном, де в неї концертний тур. Співачці випала нагода зустрітися з сином, якому вже виповнюється 16 років. Артистка показувала, як Веніамін змінився до невпізнання.

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