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Тіна Кароль на своєму концерті публічно висміяла Світлану Лободу: "Всі знають, про що йде мова"

Тіна Кароль на своєму концерті публічно висміяла Світлану Лободу: "Всі знають, про що йде мова"

Тіна Кароль, Світлана Лобода

Артистка не стрималася, аби не пожартувати над виконавицею.

Українська співачка Тіна Кароль публічно покепкувала зі Світлани Лободи.

Сталося це на концерті артистки у Брюсселі, який вона відіграла 18 листопада. Між виконанням пісень виконавиця спілкувалася з прихильниками. З одним із фанів Тіна Кароль вступила в діалог. Зокрема, чоловік вигукнув, що знімає артистку на відео. На що співачка поцікавилася, чи це прямий ефір. А чоловік їй: "Запитують, хто така". І тут Тіна Кароль у відповідь: "Свєтка Лобода".

"Запитують: "Що знімаєш?" Я кажу: "Тіну Кароль", – вигукнув прихильник Тіни Кароль.

"А, у вас прямий ефір? Студія, студія", – пожартувала виконавиця.

"Запитують: "Хто така?" – продовжив розмову з Кароль чоловік.

"Хто така? Скажіть, що Свєтка Лобода", - пожартувала артистка.

Тіна Кароль публічно пожартувала зі Світлани Лободи на своєму концерті в Брюсселі

Тіна Кароль публічно пожартувала зі Світлани Лободи на своєму концерті в Брюсселі

Зал відреагував на жарт Тіни Кароль гучними оваціями. Сама ж виконавиця після того, як відсміялась, зазначила, що краще співатиме, аніж жартуватиме, а то "молоковоз наїде". Таким чином виконавиця знову підколола Світлану Лободу, натякнувши на її пісню moLOko.

"Краще співатиму…Бо десь у TikTok був жарт, що якщо я почну писати книгу, то молоковоз наїде. Усі розуміють, про що мова", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, наразі Тіна Кароль перебуває за кордоном, де в неї концертний тур. Співачці випала нагода зустрітися з сином, якому вже виповнюється 16 років. Артистка показувала, як Веніамін змінився до невпізнання.

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