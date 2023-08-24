Тіна Кароль на тлі оновленої "України-Матері" довела до сліз піснею, яку написала з авторкою хітів Вітні Г'юстон

Співачка Тіна Кароль, сьогодні, 24 серпня, у День незалежності України, представила потужну пісню "One nation under love", яку створила з легендарною американською композиторкою Даян Воррен.

Зазначимо, що Воррен свого часу написала хіти таким світовим зіркам, як Вітні Г'юстон, Тіна Тернер, Шер, Селін Діон, Леді Ґаґи, групи Aerosmith.

Прем'єра української версії "One Nation Under Love - Одне серцебиття" відбулася у святковому етері каналу 1+1. Виступ відбувся у форматі телемосту: Тіна Кароль виконувала пісню біля монумента "Україна-Мати" у Києві, а Даян Воррен акомпанувала співачці на тлі Статуї Свободи в Америці.

Виступ Тіни Кароль та Даян Воррен знімала українська компанія WePlay Studios одночасно у двох країнах, Україні та Сполучених Штатах Америки.

"Це творчий місток між США і Україною. Ідея пісні в тому, що ті нації, яка підтримують нашу державу у боротьбі, щоб вони відчували об'єднаність і саме ця пісня ніби як уособлення цієї єдності з музичної точки зору", - сказала Кароль у коментарі для ТСН.

Тіна Кароль

Своєю чергою, Даян Воррен висловила підтримку українському народу:

"Я написала пісню про країну, якій симпатизую, якою захоплююся, яка вимушено бореться за свою свободу. Про країну, яка не є ворогом, а є розумною, ціннісно-орієнтованою, здатною об'єднувати нації, доводячи, що вона є країною-лідером. Я щиро вірю в перемогу України. Я шукала голос, який може переконливо виконати соціальну пісню на весь світ, і побачила цей масштаб голосу в Тіні Кароль. Слава Україні! Перемоги та стійкості!" – сказала Воррен.

Тіна Кароль

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль висловила все, що думає про росіян під час свого концерту. Просто зі сцени зірка послала окупантів у дупу.

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