Тіна Кароль на тлі скандалу з піснею "У нас немає світла" заявила, що її замовили: "Знаємо, хто ініціював"

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль на тлі скандалу з піснею "У нас немає світла" заявила, що проти неї було скоєно замовну компанію.

Своїми думками виконавиця поділилась в інтерв'ю "Українській правді". Артистка переконана, що гейт довкола неї виник не на порожньому місці. Співачка говорить, що виконала трек, оскільки хотіла підтримати українців, які нині живуть в режимі постійних відключень світла, а також поділилась й своїм наболілим. Проте відео не так сприйняли. І Тіна Кароль переконана, що це не просто так. Мовляв, за такий короткій проміжок часу не може бути стільки коментарів. Ба більше, виконавиця запевняє, що навіть знає, чиїх це рук справа. Наразі Тіна Кароль займається розслідуванням.

"Це відео рознесли. І ще одна важлива річ про консолідацію суспільства: ми прекрасно знаємо, як відбулась ця атака у соцмережах і хто її ініціював. Пізніше я це обов'язково розкажу, тому що ми це розслідуємо зараз", - говорить співачка.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Артистка також пояснила мету цієї атаки. Мовляв, таким чином намагаються дестабілізувати настрій суспільства. За словами Тіни Кароль, на це вказує низка однотипних коментарів, де її звинувачували у "виконанні пісні на замовлення влади". Артистка говорить, що це елемент гібридної війни, й не останню роль в цьому відіграла РФ.

"Ланцюжок подій виявився дуже показовим: на цю тему почали з'являтися матеріали навіть у Росії. Фактично йдеться про спроби запускати внутрішні конфлікти всередині країни. Це частина гібридної війни. Сьогодні в нас забирають базові, побутові речі: тепло, світло, відчуття безпеки. Люди перебувають на піку емоційної напруги, і в цей момент їх намагаються зіштовхувати між собою. Серед коментарів дуже чітко простежувалася замовна лінія: що це нібито "пісня від влади", що це "пісня на дурня", мовляв, "влада нічого не зробила, але пісеньку вам дали", щоб відволікти увагу. І це теж елемент тієї самої гібридної атаки", - говорить виконавиця.

Зазначимо, нещодавно Тіна Кароль опублікувала ролик, як у щитовій співає пісню з рядками "У нас немає світла, та в нас є тепло. У нас немає тепла, та в нас є добро, і ми переможемо будь-яке зло". Проте цей ролик неоднозначно сприйняли. Артистку зацькували, оскільки деякі сприйняли це як насмішку, коли українці опинились на межі виживання через тривалі відключення світла та опалення. Тіна Кароль тоді відреагувала на критику та публічно перепросила за непорозуміння.