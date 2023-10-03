Тіна Кароль на усміхнених світлинах натякнула на нову пісню

Артистка показалася у студії звукозапису.
Українська співачка Тіна Кароль натякнула шанувальникам на запис нової пісні.
У своїх Instagram-stories виконавиця поділилася новими світлинами, які зробила у студії звукозапису. На фото Тіна позувала біля мікрофону у навушниках та усміхалася на камеру.
Таким чином фани припустили, що співачка записує новий хіт, який зовсім скоро представить до їхньої уваги. Сама ж Тіна фото залишила без жодного підпису.
Для сьогоднішнього виходу співачка обрала чорний короткий топ, який підкреслив її фігуру та блискучі сірі штани. Свій образ Тіна доповнила легким макіяжем, а волосся зібрала.
Також знаменитість зачарувала свою аудиторію селфі з авто. Кароль позувала у проміннях сонця та усміхалася на камеру.
Нагадаємо, не так давно Тіна Кароль поділилася з шанувальниками віршованими рядками про кохання. Тож дуже можливо, що зараз співачка працює над новим хітом.
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