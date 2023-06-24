Тіна Кароль на зустрічі з Папою Римським зробила йому зворушливий подарунок: "Винятковий момент істини"

Співачка Тіна Кароль особисто зустрілася з Папою Римським Франциском під час свого візиту до Ватикану.

Виконавиця мала змогу поспілкуватися з головою католицької церкви та навіть зробити йому особливий подарунок. Кароль привезла з України щоденник хлопчика Єгора з Маріуполя, який місяць вів його у підвалі під час російської окупації.

"Його Святості Папі Франциску сьогодні мною був переданий оригінал щоденника хлопчика Єгора з Маріуполя, в якому немає дитячих мрій, бо мрія вижити, про яку він пише, не може вважатися дитячою. Щемливі рядки, де Єгор нотує, що в нього "сьогодні померли 2 собаки, бабуся Галя й улюблене місто Маріуполь" - паралізують своєю трагічністю. Єгор молився, якщо його сім'ї доведеться померти, то хай разом з ним, щоб він не залишився сам", - поділилася в Instagram Кароль.

Співачка наголосила, що ця зустріч та те, що щоденник Єгора тепер у Ватикані має дуже важливе значення для усіх українських дітей.

"Те, що щоденник Єгора відтепер у Ватикані - це винятковий момент істини. Цей щоденник, як послання до Бога, уособлює в собі не тільки біль, він уособлює у собі відвагу цілого покоління дітей, які сьогодні переживають війну проти України. Моя зброя - це слово, а мої обладунки - це вчинки. Я щиро вірю, що український народ та його діти доведуть безправність зла. Слава Україні", - написала Тіна.

Зазначимо, що Кароль особисто знайома з Єгором та його родиною. Співачка подарувала родині квартиру після виїзду з окупації.

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