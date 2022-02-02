Тіна Кароль насмішила легковажним селфі своїх пальців на тлі Лондона

Виконавиця показала, як проводить час у Великій Британії.

Українська співачка Тіна Кароль вирушила до Великої Британії.

Про це виконавиця розповіла у своєму фотоблогу. Віднедавна артистка почала ділитися life постами, які знайшли багато відгуків у серцях її прихильників.

Цього разу у Instagram Тіна запостила серію знімків, на яких показала, як проводить час у Лондоні. Туди артистка прилетіла в рамках концерту, фрагмент з якого теж показала. Окрім того, дозволила собі зірка й трохи подуркувати й зробила селфі пальців своїх ніг на фоні "туманного Альбіону".

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"Співай, читай, мрій. У метушні буднів знайдіть час для себе", - коротко прокоментувала фото Кароль.

Підписники сторінки співачки поділилися емоціями від побаченого: "Шалено подобаються такі life пости, ми дуже чекали", "ці живі пости – найкраще, що ставалося з Instagram", "аж пищати почала від лайфу у профілі", "черговий живий пост. Тіно Григорівно, ви нас балуєте".

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