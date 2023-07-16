Тіна Кароль насолодилася відпочинком у дворі свого заміського будинку і показала, що в неї росте

Цього року зірка має чудовий врожай у саду.

Українська співачка Тіна Кароль поміж концертами знаходить час насолодитися домашнім відпочинком.

Спокійні миті в затишному дворі свого заміського будинку у селі Зазим'є під Києвом виконавиця показала у сторіз в Instagram. Так, Кароль поділилася фото, які зробила, сидячи на літній терасі. Тіна зачарувала відпочилим виглядом у зручному трикотажному костюмі з топу і штанів вільного крою та з легким макіяжем.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Окрім того, Кароль похизувалася перед шанувальниками вдалим врожаєм з власного саду. Цього року в дворі виконавиці поспіли соковиті персики та абрикоси.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

До речі, нещодавно Тіна Кароль продемонструвала фанам, що вродило на грядках у її городі та показала гарну квітучу територію свого заміського маєтку.

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