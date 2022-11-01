Тіна Кароль натрапила на сепаратиста в аеропорту: "Ситуація ввігнала мене в ступор та сльози"

Українська виконавиця Тіна Кароль розповіла про неприємний інцидент, який трапився з нею в аеропорту.

Артистка поділилася, що під час контролю незадовго до вильоту літака її довів до істерики робітник. Зокрема, контролер мав проросійську позицію та із задоволенням показав її Тіні.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Ситуація ввігнала мене в ступор та сльози. Читаю новини про ракетні удари, про світло та воду…злість та біль… Підхожу до бордінг контролю… І яка ж падлюка попалась сепаратична мені. Затримав… Його запитання: "Ви куди летите, що збираєтесь робити в Європі, а що потім , а потім до Росії?". І либиться, мудак… Слава Україні!, - я йому. Біжу зла, матюкаюсь… Літака нема…вилетів без нас. Обертаюсь, а навколо новорічні вогні монтують, все...я розревілась…", - поділилася наболілим Тіна у Telegram.

Кароль емоційно зазначила, що вже не дочекається, коли нарешті кремлівський диктатор Путіна помре.

"У нас будуть свої новорічні вогні - найкращі. Просто це… Здохни х*йло!" – додала Тіна.

Читайте також: