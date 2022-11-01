Тіна Кароль натрапила на сепаратиста в аеропорту: "Ситуація ввігнала мене в ступор та сльози"

Співачка розповіла, що робітник аеропорту мав проросійську позицію.
Українська виконавиця Тіна Кароль розповіла про неприємний інцидент, який трапився з нею в аеропорту.
Артистка поділилася, що під час контролю незадовго до вильоту літака її довів до істерики робітник. Зокрема, контролер мав проросійську позицію та із задоволенням показав її Тіні.
"Ситуація ввігнала мене в ступор та сльози. Читаю новини про ракетні удари, про світло та воду…злість та біль… Підхожу до бордінг контролю… І яка ж падлюка попалась сепаратична мені. Затримав… Його запитання: "Ви куди летите, що збираєтесь робити в Європі, а що потім , а потім до Росії?". І либиться, мудак… Слава Україні!, - я йому. Біжу зла, матюкаюсь… Літака нема…вилетів без нас. Обертаюсь, а навколо новорічні вогні монтують, все...я розревілась…", - поділилася наболілим Тіна у Telegram.
Кароль емоційно зазначила, що вже не дочекається, коли нарешті кремлівський диктатор Путіна помре.
"У нас будуть свої новорічні вогні - найкращі. Просто це… Здохни х*йло!" – додала Тіна.
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