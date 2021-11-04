Тіна Кароль натякнула, що зібралася заміж

Артистка спантеличила фанатів.

Українська співачка Тіна Кароль потішила фанів новим розважальним відео.

Так, виконавиця зіграла у гру "Правда чи дія" для підписників свого Patreon, під час якої деякими відповідями спантеличила прихильників.

У відео артистка постала в новому образі: Як відомо, спеціально для кліпу "Двойной рай" Тіна змінила колір волосся на блонд і зробила чубчик.

Сам ролик вийшов дуже кумедним. Співачка на всі запитання відповідала у жартівливій формі. Тіна розповіла підписникам чи можливий невдовзі новий дует, намалювала портрет своєї кицьки на прізвисько Жемука, і назвала свій найулюбленіший кліп.

А на прохання фанів прочитати рядки з улюбленого вірша, Тіна продекламувала: "Я маленькая девочка, я в школу не хожу. Купите мне сандалики, я замуж выхожу". Після цих слів Кароль голосно розсміялася і їй потрібен був час, щоб заспокоїтися. Цілком можливо, що у цих рядках є доля правди, оскільки викликала у зірки таку бурю емоцій. Проте далі артистка нічого пояснювати не стала.

Нагадаємо, минулого тижня вийшов альбом Тіни Кароль "Двойной рай", який одразу ж очолив топ-чарти стрімінгових сервісів у таких країнах, як Україна, Білорусь, Росія, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, альбом потрапив у стрими Кувейту, Чехії, Узбекистану та Іспанії.

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