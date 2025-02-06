Тіна Кароль назвала ім'я відомого чоловіка, якому відмовила в дуеті: "Я реально стерва"

Йдеться про один із хітів артистки, який вона випустила з SHUMEI.

Українська співачка Тіна Кароль назвала ім'я відомого чоловіка, з яким відмовилася записувати дуетну пісню.

Йдеться про трек виконавиці "Стерва". Артистка випустила композицію зі співаком SHUMEI. Та, як виявилося, трек мав бути іншим. Спочатку Кароль планувала випустити пісню у дуеті з шоуменом Даніелем Салемом, про що вона розповіла на каналі М1.

Від цієї ідеї співачка відмовилася, хоча Салем і надсилав їй свої проби. Як говорить Тіна Кароль, композиція просто не підходила для шоумена. Тож, вона вирішила його не мучити, а обрати іншого артиста для дуету.

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Це пісня "Стерво". Даня довго сидів із цією піснею! Вона була вже написана, я принесла тобі, кажу: "Написала пісню, давай спробуємо". Зараз все класно, все органічно сталося. Короче, бачите, я реально стерва. Завалила пацана! Пісня просто ніби не личила тобі. Я зрозуміла, що я тебе мучаю. Дякую тобі за всі ці варіанти, які ти надсилав", - говорить виконавиця.

Тим часом Даніель Салем додав, що для нього пісня була дійсно складною. Тож він тішиться, що трек Тіна Кароль випустила з SHUMEI, адже саме так він має більш органічний вигляд.

"Пісня дуже складна насправді. Я радий, що вийшло так, як воно вийшло", - зазначив шоумен.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль пожалілася, що в українському шоубізнесі відсутня дружба. Також співачка розповіла, як колеги-артисти намагалися її "топити".

Читайте також: