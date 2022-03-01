Тіна Кароль назвала Путіна "х*йлом" і пригрозила спепелити його

Тіна Кароль назвала Путіна "х*йлом" і пригрозила спепелити його

Артистка залишила емоційне звернення.

Українська співачка Тіна Кароль звернулася до президента Путіна і висловила все, що про нього думає.

У своєму Instagram артистка розмістила кадр нічного Києва у диму від обстрілів ракетами і залишила емоційний пост, спрямований Путіну:

"Ти син диявола, дарма народжене дитя, потвора, ти чортило. Ти мерзота. Я спепелю тебе, стережися х*йло", - написала Тіна.

instagram.com/tina_karol

Зазначимо, що раніше ведучий Дмитро Комаров звернувся до росіян і закликав їх включити голову. Ведучий назвав росіянам кількість їхніх загиблих у війні,яку розгорнула Росія проти України і закликав росіян здатися в полон.

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