Тіна Кароль назвала свої шкідливі звички: "Вони дуже шкодять іншим"

Тіна Кароль назвала свої шкідливі звички: "Вони дуже шкодять іншим"

Також зірка розповіла про свої ранкові ритуали.

Зірка українського шоубізнесу Тіна Кароль, яка нещодавно шокувала відео, як стоїть на цвяхах, розповіла про свої шкідливі звички.

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Так, на YouTube-каналі співачка опублікувала новий ролик, в якому розповіла багато чого цікавого про себе. І, виявилось, що Тіна має шкідливі звички.

Проте, як з усмішкою говорить зірка, вони шкідливі для інших, а не для неї. Артистка зізнається, що у неї "синдром відмінника, а також вона перфекціоністка.

"Взагалі, я сама шкідлива", - з усмішкою розповіла Тіна.

До речі, співачка також розповіла про свої ранкові ритуали. Щодня артистка прокидається о п’ятій ранку, щоб подивитися на світанок. Вона зізнається, що це надихає її та заряджає.

Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

Після цього зірка займається спортом та випиває пів літра води.

"Під час спорту слухаю демки, музику з туру. Третій пункт ранкового ритуалу - після тренування випиваю пів літра води", - поділилась виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль показала, що носить з собою у сумочці. Артистка користується двома телефонами.

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