Тіна Кароль назвала свої шкідливі звички: "Вони дуже шкодять іншим"

Також зірка розповіла про свої ранкові ритуали.
Зірка українського шоубізнесу Тіна Кароль, яка нещодавно шокувала відео, як стоїть на цвяхах, розповіла про свої шкідливі звички.
Так, на YouTube-каналі співачка опублікувала новий ролик, в якому розповіла багато чого цікавого про себе. І, виявилось, що Тіна має шкідливі звички.
Проте, як з усмішкою говорить зірка, вони шкідливі для інших, а не для неї. Артистка зізнається, що у неї "синдром відмінника, а також вона перфекціоністка.
"Взагалі, я сама шкідлива", - з усмішкою розповіла Тіна.
До речі, співачка також розповіла про свої ранкові ритуали. Щодня артистка прокидається о п’ятій ранку, щоб подивитися на світанок. Вона зізнається, що це надихає її та заряджає.
Після цього зірка займається спортом та випиває пів літра води.
"Під час спорту слухаю демки, музику з туру. Третій пункт ранкового ритуалу - після тренування випиваю пів літра води", - поділилась виконавиця.
Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль показала, що носить з собою у сумочці. Артистка користується двома телефонами.