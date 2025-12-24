Тіна Кароль не з'явиться на "Танцях з зірками": продюсер Завадюк розкрив правду про їхні стосунки

Володимир Завадюк і Тіна Кароль

У благодійному передноворічному випуску «Танців з зірками», який вийде 28 грудня на телеканалі «1+1 Україна», глядачі не побачать Тіну Кароль.

Відсутність багаторічної ведучої проєкту викликало подив і припущення про можливий конфлікт між співачкою та командою шоу. Втім, продюсер «Танців з зірками» Володимир Завадюк вирішив розставити всі крапки над «і». У проєкті «Тур зірками» він наголосив, що жодного непорозуміння між ним і Тіною Кароль немає.

Продюсер також зазначив, що Тіна Кароль є однією з ключових постатей в історії «Танців з зірками» і її внесок у проєкт складно переоцінити. Водночас він додав, що між близькими людьми, як і всюди, бувають різні періоди, але це не впливає на взаємну повагу.

Тіна Кароль

«Тіни Кароль не буде. Але я б хотів, щоб вона була. Передаю їй привіт і вважаю її однією з найважливіших зірок шоу „Танці з зірками“. Для тих, хто вважає, що між нами щось не так, — ні: між нами усе так. Я обожнюю Тіну й вважаю її для себе абсолютно рідною людиною. А між рідними людьми бувають як класні моменти, так і більш складні. Проте ми завжди лишаємося рідними», — підкреслив Завадюк.

Причину, чому цього разу співачка не долучилася до спецвипуску, Завадюк запропонував уточнювати безпосередньо у самої Тіни. При цьому він висловив надію, що у майбутніх повноцінних сезонах шоу Кароль знову з’явиться на паркеті у звичній для глядачів ролі.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Володимир Завадюк назвав імена двох відомих артистів, які відмовилися від участі у цьогорічному благодійному випуску «Танців з зірками». І також розкрив причини їхнього рішення.