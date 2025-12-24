ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
2 хв

Тіна Кароль не з'явиться на "Танцях з зірками": продюсер Завадюк розкрив правду про їхні стосунки

Стало відомо, чи є між зірками конфлікт.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Володимир Завадюк і Тіна Кароль

Володимир Завадюк і Тіна Кароль

У благодійному передноворічному випуску «Танців з зірками», який вийде 28 грудня на телеканалі «1+1 Україна», глядачі не побачать Тіну Кароль.

Відсутність багаторічної ведучої проєкту викликало подив і припущення про можливий конфлікт між співачкою та командою шоу. Втім, продюсер «Танців з зірками» Володимир Завадюк вирішив розставити всі крапки над «і». У проєкті «Тур зірками» він наголосив, що жодного непорозуміння між ним і Тіною Кароль немає.

Продюсер також зазначив, що Тіна Кароль є однією з ключових постатей в історії «Танців з зірками» і її внесок у проєкт складно переоцінити. Водночас він додав, що між близькими людьми, як і всюди, бувають різні періоди, але це не впливає на взаємну повагу.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

«Тіни Кароль не буде. Але я б хотів, щоб вона була. Передаю їй привіт і вважаю її однією з найважливіших зірок шоу „Танці з зірками“. Для тих, хто вважає, що між нами щось не так, — ні: між нами усе так. Я обожнюю Тіну й вважаю її для себе абсолютно рідною людиною. А між рідними людьми бувають як класні моменти, так і більш складні. Проте ми завжди лишаємося рідними», — підкреслив Завадюк.

Причину, чому цього разу співачка не долучилася до спецвипуску, Завадюк запропонував уточнювати безпосередньо у самої Тіни. При цьому він висловив надію, що у майбутніх повноцінних сезонах шоу Кароль знову з’явиться на паркеті у звичній для глядачів ролі.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Володимир Завадюк назвав імена двох відомих артистів, які відмовилися від участі у цьогорічному благодійному випуску «Танців з зірками». І також розкрив причини їхнього рішення.

Дата публікації
Кількість переглядів
63
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie