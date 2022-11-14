Тіна Кароль несподівано навідала у лікарні рятувальницю, яка була поранена російською ракетою

Українська співачка Тіна Кароль декілька днів тому дала концерт у Берліні. Афішу виступу артистки помітила рятувальниця Євгенія Дудка, яка перебуває на лікуванні у Німеччині.

Зокрема, на реабілітації жінка опинилася після того, як отримала поранення через вибух російської ракети. Тож Євгенія вирішила написати своїй кумирці у соцмережах, хоча навіть не очікувала отримати відповідь.

Фото: e._v._dudka17/Instagram

"Сьогодні особливий день - моєю гостею була Тіна Кароль. Повірте, це людина дійсно з великої літери. Як все сталося?! А так... декілька днів тому я випадково побачила оголошення, що 12 листопада Тіна Кароль дасть свій концерт у Берліні. І незрозуміло чому, мої руки взяли телефон, а пальці написали: "Тіночко. Я рятувальниця і лікуюся в Берліні, після поранення ракетою. Була б дуже вам рада. Будь ласка, зайдіть в гості". Яка я нечемна, навіть не написала добрий день. А все через те, що навіть не чекала на відповідь. Але... минуло декілька годин, і я не повірила своїм очам. Повідомлення від Тіни Кароль в мене в direkt", - поділилася Євгенія.

Тіна приїхала до лікарні до рятувальниці з чималим букетом квітів. Співачка поспілкувалася з Євгенією та здійснила її мрію.

Фото: e._v._dudka17/Instagram

"Перед входом до моєї палати є ще одна невеличка кімната, і коли я почула її голос, то вже не могла дочекатися, щоб відкрились ті двері. Тому бажаю всім – мрійте! Поки ми мріємо, є реальні шанси на диво у цьому світі. Наприклад, сьогодні до мене приїхала народна артистка України, а незабаром вже настане перемога", - зазначила рятувальниця.

Фото: e._v._dudka17/Instagram

Нагадаємо, у Берліні під час свого концерту Тіна Кароль несподівано зателефонувала військовим, які нині служать на передових позиціях. Також артистка розповіла, як її фонд допоміг захисникам.

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