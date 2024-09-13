Тіна Кароль обрана музичною продюсеркою Нацвідбору на "Євробачення-2025"

Суспільне Мовлення офіційно заявило про проведення національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2025" і розкрило ім'я нового музичного продюсера.

Так, цьогоріч крісло музичної продюсерки Нацвідбору займе українська співачка Тіна Кароль.

Виконавиця не стримує емоцій, коли ділиться неочікуваною новиною. За словами Тіни, вона докладе максимум зусиль, щоб презентувати Україну на міжнародному пісенному конкурсі якнайкраще. І додає, що вже повністю готова підтримувати всіх, хто вийде на сцену та змагатиметься за право поїхати на "Євробачення-2025" до Швейцарії, яка цьогоріч перемогла завдяки співакам Nemo з піснею "The Code".

"Рада приєднатися до команди Національного відбору на Євробачення й мати можливість підтримати як тих, хто робить свої перші кроки, так і тих, хто повертається на сцену Нацвідбору знову. Впевнена, що цього року ми побачимо багато яскравих виконавців, яких ми представимо вам у найкращому світлі. До зустрічі на Нацвідборі!", - ділиться новообрана продюсерка.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

До слова, прийом заявок на участь у Нацвідборі на "Євробачення-2025" почнеться вже зовсім скоро. Зокрема, організатори обіцяють запустити цей процес вже наступного тижня. До того ж незабаром учасники та єврофани почують нові деталі щодо умов участі та процесу відбору.

Нагадаємо, 69-й Пісенний конкурс "Євробачення-2025" відбудеться у місті Базель, Швейцарія. Перший та другий півфінали конкурсу відбудуться 13 та 15 травня 2025 року, а гранд-фінал – 17 травня. Довгоочікувана подія відгримить на арені St. Jakobshalle.

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