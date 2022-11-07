Тіна Кароль обурилася результатами голосування за журі нацвідбору на "Євробачення-2023"

Українська виконавиця Тіна Кароль прокоментувала результати голосування за журі Національного відбору на "Євробачення-2023".

Зокрема, у таблиці співачка опинилася четвертою, поступившись місцем солістці The Hardkiss. Тіна Кароль за результатами голосування у "Дії" набрала 15,68% голосів, водночас Юлія Саніна – 15,69%. Артистку обурило те, що її конкурентці округлили голоси до 16%, а їй – до 15%.

"Чому 15,68% - це 15%, а 15,69% - це 16%? Без образ, просто фан", - прокоментувала Кароль.

Фото: instagram.com/tina_karol

Зазначимо, сьогодні, 7 листопада, оприлюднили результати народного голосування за журі нацвідбору на "Євробачення-2023". У трійці лідерів опинилися Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна.

Нині артисти мають підписати договір з "Суспільним мовником". Лише після цього вони приєднаються до команди Національного відбору. Якщо хтось зі співаків відмовиться, його місце займе наступний кандидат у результатній таблиці, тобто виконавиця Тіна Кароль.

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