Тіна Кароль обурилася через кавер її пісні від в’єтнамської співачки і пригрозила міжнародним судом

Тіна Кароль та Хо Куїнь Хуонг

Українська співачка Тіна Кароль висловила своє обурення через відео у соцмережах, де артистка з В’єтнаму співає її хіти без дозволу.

Тіна Кароль у своїх Instagram-сториз опублікувала відео, на якому видно, як виконавиця Хо Куїнь Хуонг з В’єтнаму переспівує її композиції. Зокрема російськомовний хіт "Пупсик". У підписі до публікації українська зірка з гумором і водночас серйозно зазначила.

"Мені потрібен міжнародний юрист з інтелектуальної власності! Ця пані переспівала без дозволу купу пісень", — написала зірка у сториз.

Співачка зазначила, що відео з TikTok демонструє не лише її композиції, а й популярні пісні інших українських артистів, серед яких — "Дикі танці" Руслани Лижичко. Окрім українських хітів, на сторінці можна знайти і світові композиції, які виконавиця переспівує без офіційного дозволу.

Сториз Тіни Кароль / © instagram.com/tina_karol

Фани з України активно відреагували на сториз й самі почали шукати юзерку в TikTok. Дехто з прихильників навіть написав коментарі під відео в’єтнамки, зазначаючи, що це українська пісня.

Наразі невідомо, чи планує українська співачка звертатися до суду, але її допис підкреслює важливість захисту авторських прав і привертає увагу до проблеми незаконного використання творчості у соцмережах.

Відео в'єтнамської співачки / © скриншот

Нагадаємо, нещодавно вдова Ігоря Поклада, Світлана, різко відреагувала на те, що Тоня Матвієнко незаконно виконує пісні покійного композитора. Жінка пообіцяла домогтися вибачень від співачки.