Тіна Кароль підігріла чутки про роман з відомим танцюристом: пару заскочили в центрі Києва

Пара трималася за руки під час прогулянки Києвом
Співачці Тіні Кароль приписують роман з відомим українським хореографом Дмитром Жуком.
Чутки про романтичні стосунки зірок почали активно поширюватися Мережею після того, як пару разом заскочили на прогулянці в Києві.
На відео, яке з'явилося на фан-сторінках Кароль, співачка ніжно тримала танцюриста за руку, під час прогулянки. Але, як тільки пара вийшла з провулка на людну вулицю, Тіна трохи відійшла від Дмитра.
Шанувальники співачки одразу ж почали припускати, що між артистами може бути щось більше, аніж просто дружба та співпраця. Однак дехто з фанів вважає, що хореограф просто допоміг Тіні йти на високих підборах по бруківці.
Зазначимо, що вже не вперше шанувальники обговорюють можливий роман Кароль та Жука. Перші чутки про стосунки між артистами з'явилися після того, як Тіна взялася продюсувати Дмитра у рамках проєкту "Молода кров". Окрім того, танцюрист продовжує виступати разом зі співачкою в її шоубалеті.
Так, нещодавно у Києві Кароль та Жук показали пристрасні танці на сцені під час сольного концерту артистки. А до цього Мережу здивувало відео, на якому 14-річний син Тіни влаштував "сцену ревнощів" зірковій мамі просто у ресторані через її танці з хореографом.
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