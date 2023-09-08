Тіна Кароль підігріла чутки про роман з відомим танцюристом: пару заскочили в центрі Києва

Співачці Тіні Кароль приписують роман з відомим українським хореографом Дмитром Жуком.

Чутки про романтичні стосунки зірок почали активно поширюватися Мережею після того, як пару разом заскочили на прогулянці в Києві.

На відео, яке з'явилося на фан-сторінках Кароль, співачка ніжно тримала танцюриста за руку, під час прогулянки. Але, як тільки пара вийшла з провулка на людну вулицю, Тіна трохи відійшла від Дмитра.

Шанувальники співачки одразу ж почали припускати, що між артистами може бути щось більше, аніж просто дружба та співпраця. Однак дехто з фанів вважає, що хореограф просто допоміг Тіні йти на високих підборах по бруківці.

Тіну Кароль запідозрили у романі з відомим хореографом

Зазначимо, що вже не вперше шанувальники обговорюють можливий роман Кароль та Жука. Перші чутки про стосунки між артистами з'явилися після того, як Тіна взялася продюсувати Дмитра у рамках проєкту "Молода кров". Окрім того, танцюрист продовжує виступати разом зі співачкою в її шоубалеті.

Концерт Тіни Кароль у Києві / Фото: ТСН.ua

Так, нещодавно у Києві Кароль та Жук показали пристрасні танці на сцені під час сольного концерту артистки. А до цього Мережу здивувало відео, на якому 14-річний син Тіни влаштував "сцену ревнощів" зірковій мамі просто у ресторані через її танці з хореографом.

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