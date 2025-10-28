Тіна Кароль після втрати чоловіка відмовлялася від шлюбів і пояснила чому: "Нікого не пущу"

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль, яка вже багато років зберігає пам’ять про свого покійного чоловіка Євгена Огіра, відверто розповіла, чому заміжжя для неї зараз не в пріоритеті.

Артистка зізналася, що після трагедії минуло понад 10 років і цей час для неї ніби зупинився. В інтерв’ю «Beauty PRO» Тіна розповіла, що ці роки життя вона не пам’ятає, тому почувається молодше свого паспортного віку. Водночас додала, що лишень нещодавно отямилася від важкої втрати.

«Маю історію втрату коханого. Не пам’ятаю той час і прийшла до тями лише нещодавно. Ми почали боротися з хворобою, коли мені було 25. Десь у 27 його не стало. Я дуже мала була. І це не ті 25-27, як сьогодні. Ми були трохи іншого темпу. Лише зараз, я розумію, що не пам’ятаю своїх 32-36 років. Зараз почуваюся на 29-30, ніби емоційно повертаюся до тих років. Ніби ці 10-12 років випали», — поділилася Кароль.

Тіна Кароль та її чоловік

Тіна зізналася, що за всі ці роки працювала безупинно, щоб «нагодувати родину і команду», і саме в роботі знайшла опору. Найбільше, каже артистка, вона тепер цінує власну незалежність і внутрішній спокій. Та все ж додає, що це має зворотній бік. Зокрема, таке високе прагнення незалежності вже тривалий час не дає їй можливості побудувати міцну родину з новим чоловіком. Вона пояснила, що свідомо відмовлялася від кохання на користь власній волелюбності, але зараз нічого проти нового роману не має.

«Для мене дуже важлива незалежність — це такий простір, до якого я, напевно, нікого не пущу. Я за цей період могла вийти заміж 20 тис. разів, і позабути про все та нічим не займатися, перекладаючи діаманти з коробочки в коробочку. Але це не я. Я — це про відчувати життя. Але не те, що не має бути чоловіка поруч — це не про це», — зауважила виконавиця.

