Тіна Кароль побачила "знак" від покійного чоловіка з того світу: фани розчулилися від побаченого

Тіна Кароль та Євген Огір

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Українська співачка Тіна Кароль помітила незвичайного гостя під час виконання пісні про покійного чоловіка Євгена Огіра «Закрили твої очі».

Так, зірка здивувала глядачів несподіваним моментом на концерті в Полтаві. Під час виконання пісні, присвяченої покійному чоловікові, до артистки на сцену залетіло щось схоже на птаху або кажана.

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Фани із зали встигли зафільмувати цей чуттєвий момент і опублікували в TikTok, зокрема юзерка boiko_yuliia. Кадри привернули увагу користувачів не лише через несподівану появу тварини, а й через композицію, що саме звучала в залі.

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Ідеться про пісню «Закрили твої очі», у якій співачка передає тугу за коханою людиною, «життя з надією» та сподівання знову зустрітися з нею «може, уві сні». Через це частина глядачів сприйняла появу тваринки як символічний момент і згадала про чоловіка артистки у коментарях.

Дата публікації 12:23, 14.10.26 Кількість переглядів 41 Кажан залетів до Тіни Кароль під час пісні про покійного чоловіка: відео розчулило Мережу

Водночас сама шокована Кароль на мить перервала спів, простягнула руку та стежила за польотом несподіваного гостя. Згодом вона здивовано подивилася на шанувальників, усміхнулася й похитала головою. Після цього зворушена зала зааплодувала.

До слова, чоловік співачки Євген Огір помер 28 квітня 2013 року після боротьби з онкологічним захворюванням. На той момент Тіні Кароль було 27 років, а їхньому синові Веніаміну — лише кілька років. Після втрати чоловіка співачка продовжила творчу діяльність, зокрема присвятила покійному коханому декілька пісень, і виховує дитину самотужки.

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