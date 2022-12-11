Тіна Кароль поділилася сумними фото з гримерки та написала, чому має бути сильною

Співачка дозволила фанам зазирнути за куліси своїх виступів.
Українська співачка Тіна Кароль поділилася новими світлинами та написала, чому залишається сильною.
У своєму Telegram-каналі виконавиця опублікувала чорно-білі фото з гримерки, на яких зірку ніби сфотографували потайки. Під добіркою Тіна заговорила про свою сила та слабкість.
"Занадто сильна, щоб бути слабкою. Занадто слабка, щоб не бути сильною", - підписала фото Кароль.
А ось шанувальникам співачки здалося, що на цих світлинах виконавиця має сумний та засмучений вигляд, тому вирішили підбадьорити її у коментарях.
- Видержи, будь ласочка, час лікує і все буде добре!
- Головне, не повертайтеся у минуле...
- Зараз усім важко, але все буде добре!
- З такою життєвою позицією дуже боляче!
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль показала фото зі студії звукозапису та натякнула фанам, що працює над новою піснею.
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