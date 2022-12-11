Тіна Кароль поділилася сумними фото з гримерки та написала, чому має бути сильною

Українська співачка Тіна Кароль поділилася новими світлинами та написала, чому залишається сильною.

У своєму Telegram-каналі виконавиця опублікувала чорно-білі фото з гримерки, на яких зірку ніби сфотографували потайки. Під добіркою Тіна заговорила про свою сила та слабкість.

Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

"Занадто сильна, щоб бути слабкою. Занадто слабка, щоб не бути сильною", - підписала фото Кароль.

Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

А ось шанувальникам співачки здалося, що на цих світлинах виконавиця має сумний та засмучений вигляд, тому вирішили підбадьорити її у коментарях.

Видержи, будь ласочка, час лікує і все буде добре!

Головне, не повертайтеся у минуле...

Зараз усім важко, але все буде добре!

З такою життєвою позицією дуже боляче!

Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль показала фото зі студії звукозапису та натякнула фанам, що працює над новою піснею.

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