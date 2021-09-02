Тіна Кароль похизувалася досягненнями сина в англійській школі

Веніамін досягає успіхів у навчанні.

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно показала, як її син навчається за кордоном, похизувалася досягненнями Веніаміна в англійській школі.

Так, у сторіс своєї сторінки в Instagram зіркова мама розмістила кадр з хлопчиком, який тримає кубок в руці. Ймовірно, 12-річний хлопчик позує на фото на сходах своєї школи.

Син Тіни Кароль / instagram.com/tina_karol

"За досягнення у навчанні. Моє все", – підписала фото Тіна.

Зазначимо, що син Тіни Кароль живе та навчається у Великій Британії. Веніамін поїхав за кордон у 8 років. Раніше співачка ділилася, що Веня живе в українській сім'ї, ходить до українського клубу, танцює козацькі танці і говорить виключно українською. Також за словами зіркової мами, син російську забув, українською говорить, але вже з акцентом.

Нагадаємо, Тіна Кароль дуже пишається своїм сином. Хоча хлопчик й живе та навчається закордоном, артистка намагається проводити з ним свій вільний час. Нещодавно виконавиця показала, як відпочивала з сином в прохолодній Ісландії.

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