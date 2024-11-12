Тіна Кароль похизувалася вправною стрільбою на полігоні вночі

Українська співачка Тіна Кароль продовжує ділитися, як проходить її військова підготовка.

Так, останнім часом артистка тішить шанувальників не лише творчим контентом, але й показує справжній приклад для наслідування. Зокрема, Тіна вкотре доєдналася до навчань з володіння зброєю. І цього разу вона тренувалася вночі під наглядом інструкторів, яким і подякувала. Так, своїми професійними знаннями з виконавицею вже не вперше діляться команда "Резервіст".

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

На зображенні зірка у військовій формі, арафатці, спеціальних навушниках та окулярах продемонструвала усю свою майстерність. Тим самим похизувалася вміннями цілитися зі зброї по мішеням, лежачи на землі у темряві. Також артистка вже навчилася робити це сидячи на колінах.

Нагадаємо, ще влітку цього року Тіна Кароль успішно закінчила курс з військового вишколу. Зокрема, артистка опанувала тактичну медицину за протоколом ASM MARCH, навички стрільби та радіозв'язку. Згодом зірка пройшла додаткові навчання у таборі з іншими жінками від ветеранів "Азову" й також ділилася фото з тренувань на полігоні.

Тіна Кароль проходить курс військової підготовки від "Азову"! – ЖВЛ представляє

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