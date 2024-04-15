Тіна Кароль показала архівні кадри з Аллою Пугачовою й публічно звернулася до неї

Сьогодні, 15 квітня, Алла Пугачова святкує день народження.

З нагоди 75-річчя виконавиці її привітало чимало друзів і колег. Зокрема, співачка Тіна Кароль також долучилася до вітань. Так, українська артистка опублікувала архівне відео, на якому постає поруч з іменинницею. У кадрі зірка обіцяє "ніколи не підвести" Аллу Пугачову.

Окрім того, Кароль у ювілей примадонни показала фрагменти з її давнього концерту й здивувала, як Алла Борисівна на сцені свого часу виконувала українську народну "Пісню про рушник" авторства Андрія Малишка.

Тіна Кароль привітала Аллу Пугачову з ювілеєм

Також на відео Тіна залишила найголовнішу цитату іменинниці, якою можна охарактеризувати все її життя.

"Яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди ненавиділа. Якби я їм подобалася, це означало б, що співала і жила даремно. Причина ясна. Нехай скрегочуть зубами. Були холопами, а стали рабами…", — процитувала Пугачову співачка.

Нагадаємо, нещодавно чоловік Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін ніжно привітав кохану з днем народження й приголомшив її молодим виглядом на свіжому селфі.

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