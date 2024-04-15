Тіна Кароль показала архівні кадри з Аллою Пугачовою й публічно звернулася до неї

Артистка приголомшила кадрами, на яких виконавиця співає українською.
Сьогодні, 15 квітня, Алла Пугачова святкує день народження.
З нагоди 75-річчя виконавиці її привітало чимало друзів і колег. Зокрема, співачка Тіна Кароль також долучилася до вітань. Так, українська артистка опублікувала архівне відео, на якому постає поруч з іменинницею. У кадрі зірка обіцяє "ніколи не підвести" Аллу Пугачову.
Окрім того, Кароль у ювілей примадонни показала фрагменти з її давнього концерту й здивувала, як Алла Борисівна на сцені свого часу виконувала українську народну "Пісню про рушник" авторства Андрія Малишка.
Також на відео Тіна залишила найголовнішу цитату іменинниці, якою можна охарактеризувати все її життя.
"Яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди ненавиділа. Якби я їм подобалася, це означало б, що співала і жила даремно. Причина ясна. Нехай скрегочуть зубами. Були холопами, а стали рабами…", — процитувала Пугачову співачка.
Нагадаємо, нещодавно чоловік Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін ніжно привітав кохану з днем народження й приголомшив її молодим виглядом на свіжому селфі.
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