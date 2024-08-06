Тіна Кароль показала чесне селфі без фільтрів і макіяжу й висловилася про майбутнє заміжжя

Співачка також з гумором відреагувала на пропозицію від фана.
Українська співачка Тіна Кароль похизувалася своєю природною красою та зробила відверте зізнання.
Так, в Instagram артистка запропонувала підписникам дати відповідь на найцікавіші запитання. У результаті вона отримала чималу кількість таких, що стосувалися її особистого життя, про яке зірка майже нічого не говорить і не афішує. Натомість Тіна зізналася, що якщо виходитиме заміж, то точно зробить це подалі від очей публіки й ніколи не повідомить про новий статус.
Водночас кумедною відповіддю Кароль потішила на неочікувану пропозицію від шанувальника. Так, сміливий юзер без зайвих запитань одразу зробив співачці пропозицію словами "виходь за мене". Знаменитість відреагувала на освідчення з гумором і пригадала випадок в історії зі славнозвісним троянським конем.
"Ця ваша пропозиція вона необдумана. На вигляд, як колись дарували троянського коня: там ще ті були скелети в ньому", - пожартувала Тіна.
Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль показалася у військовій формі на полігоні. Виконавиця зізналася, що перебуває на військовому вишколі й показала, як вона проходить його.
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