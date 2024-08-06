Тіна Кароль показала чесне селфі без фільтрів і макіяжу й висловилася про майбутнє заміжжя

Співачка також з гумором відреагувала на пропозицію від фана.

Українська співачка Тіна Кароль похизувалася своєю природною красою та зробила відверте зізнання.

Так, в Instagram артистка запропонувала підписникам дати відповідь на найцікавіші запитання. У результаті вона отримала чималу кількість таких, що стосувалися її особистого життя, про яке зірка майже нічого не говорить і не афішує. Натомість Тіна зізналася, що якщо виходитиме заміж, то точно зробить це подалі від очей публіки й ніколи не повідомить про новий статус.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Водночас кумедною відповіддю Кароль потішила на неочікувану пропозицію від шанувальника. Так, сміливий юзер без зайвих запитань одразу зробив співачці пропозицію словами "виходь за мене". Знаменитість відреагувала на освідчення з гумором і пригадала випадок в історії зі славнозвісним троянським конем.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Ця ваша пропозиція вона необдумана. На вигляд, як колись дарували троянського коня: там ще ті були скелети в ньому", - пожартувала Тіна.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль показалася у військовій формі на полігоні. Виконавиця зізналася, що перебуває на військовому вишколі й показала, як вона проходить його.

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