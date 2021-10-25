Тіна Кароль показала еротичні танці зі зброєю у руках в тизері нового кліпу

Тіна Кароль показала еротичні танці зі зброєю у руках в тизері нового кліпу

Артистка готує гарячу прем'єру на трек "Двойной рай".

Українська співачка Тіна Кароль представила тизер майбутнього кліпу на композицію "Двойной рай" зі свіжого альбому артистки.

У тизері йдеться, що кліп вийде на YouTube-сторінці виконавиці 28 жовтня. У тизері Тіна Кароль еротично танцює, заряджає зброю, а потім глядачі бачать мішень і пістолет. До слова, Тіна Кароль також готує новий альбом, прем'єра якого очікується 29 жовтня.

Раніше Тіна присвятила публікацію серії фото в Instagram прем'єрі нового міні-альбому, реліз якого запланований на 29 жовтня.

"Кожна пісня нового міні-альбому адресна. Я інша тепер і не приховую більше своїх почуттів. Мій порив небезпечніший, ніж будь-коли. Любіть, не боячись оступитися, і нехай звучить симфонія пристрасті в гонитві за щастям", - написала вона.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання