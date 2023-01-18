Тіна Кароль показала фото з Денисом Монастирським і відреагувала на його загибель у Броварах

Сьогодні вранці, 18 січня, в результаті падіння гвинтокрила у Броварах загинув очільник МВС України Денис Монастирський.

Співачка Тіна Кароль, яка була знайома з Монастирським, у себе в Instagram розмістила спільне чорно-біле фото з очільником МВС та висловила співчуття його родині:

"Неможливо повірити. Мужній, амбітний, чесний. Його дуже поважали колеги та військові. Родині співчуття", - написала Кароль.

Тіна Кароль та Денис Монастирський / Фото: instagram.com/tina_karol

Зазначимо, що сьогодні, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Вертоліт впав на дитячий садок. У результаті авіатрощі загинули 18 людей, серед них – одна дитина. Відомо про 29 поранених, серед яких — 15 дітей. На броту гвинтокрила перебувало керівництво МВС – голова МВС Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін і держсекретар Юрій Лубкович. Всі вони загинули.

Нагадаємо, що українські зірки вже відреагували на трагедію, що сталася у Броварах. Знаменитості висловили співчуття рідним та близьким загиблих.

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