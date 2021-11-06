Тіна Кароль показала кумедне фото себе та брата у юнацтві

Тіна Кароль показала кумедне фото себе та брата у юнацтві

Артистка вдалася до спогадів.

Співачка Тіна Кароль вирішила пригадати початок своєї кар'єри.

Так, в Instagram-stories знаменитість розмістила архівну світлину, зроблену 16 років тому. На фото майбутня зірка постала із рідним братом Станіславом. У руках виконавиця тримала нагороду, яку привезла із музичного фестивалю "Нова хвиля". Попри радісну подію 20-річна Тіна і Стас мали доволі сумний вираз обличчя.

Тіна Кароль з братом / instagram.com/tina_karol

"Вираз мого обличчя каже про стан. Перше фото після приїзду додому і в руках перша велика нагорода – кришталева хвиля із фестивалю "Нова хвиля", - підписала фото зірка.

На світлині Кароль постала з кучерявим білявим волоссям та без макіяжу. За 16 років артистка майже не змінилася.

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