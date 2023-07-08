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Тіна Кароль показала рідкісне фото 14-річного сина-красеня від Євгена Огіра

Тіна Кароль показала рідкісне фото 14-річного сина-красеня від Євгена Огіра

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1321
Час на прочитання
1 хв
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Тіна Кароль показала рідкісне фото 14-річного сина-красеня від Євгена Огіра

Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль

Зірка привітала фанів з Днем родини.

Сьогодні, 8 липня, в Україні святкують День родини. З цієї нагоди співачка Тіна Кароль поділилася рідкісним фото з близькими людьми.

У сторіз своєї сторінки в Instagram виконавиця розмістила фотографію, на якій зображена у компанії свого 14-річного сина Веніаміна від покійного чоловіка, продюсера Євгена Огіра.

На фото усміхнена Тіна постає без макіяжу, її обіймає син, а разом з ними на фотографії зображена ще одна жінка. Фани припустили, що це жінка, в родині якої живе Веніамін у Великій Британії.

Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль з сином / Фото: instagram.com/tina_karol

Як відомо, хлопчик живе та навчається у Великій Британії з 7-річного віку. Як раніше розповідала Кароль, там він мешкає в українській родині, яка дуже добре до нього ставиться і тішить українськими націальними стравами.

Нагадаємо, днями Тіна Кароль вперше відверто розповіла, що її батько Григорій Ліберман за всю кар'єру артистки жодного разу не був на її концерті. Говорячи це, виконавиця не стримала сліз.

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Дата публікації
Перегляди
1321
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