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Тіна Кароль показала рідкісне фото з мамою та старшим братом

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Тіна Кароль показала рідкісне фото з мамою та старшим братом

Тіна Кароль/Фото Keiichiro Nakajima

В родині української співачки Тіни Кароль - свято.

Сьогодні, 19 вересня, мама виконавиці Тіни Кароль святкує день народження.

Світлані Андріївні виповнюється 62 роки. Тож зіркова донечка привітала маму в ефірі телемарафону, а згодом і у своїх соцмережах.

Зокрема, на сторінці в Facebook Кароль опублікувала рідкісне фото, на якому позувала перед камерою з мамою та страшим на чотири роки братом Станіславом. У руках Світлана Андріївна тримала букет жовтих тюльпанів.

Тіна Кароль з братом та мамою / © facebook.com/tina.karol
Тіна Кароль з братом та мамою / Фото: facebook.com/tina.karol

"З днем народження, мамо!" – привітала маму зі святом Кароль.

Фанати виконавиці теж приєдналися до привітань. Вони написали чимало теплих слів Світлані Андріївні:

  • Шановна Світлано Андріївно, прийміть щирі вітання з днем народження. Будьте завжди щасливі, радісні і задоволені успіхами своїх дітей та внука. Теплого вам усім родинного затишку. God bless you!
  • Вітаємо! Миру і здоров'я! Дякуємо за доньку! Любимо всім серцем!
  • Вітаю! Здоров'я, щастя, любові, нехай всі мрії здійснюються! І мирного неба над головою!

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
856
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