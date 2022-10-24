Тіна Кароль показала рідкісні фото з підрослим сином, з яким побувала у штаб-квартирі ООН

Українська виконавиця Тіна Кароль показала, як проводить час із сином.

Зокрема, у 13-річного Веніаміна нині канікули в англійській школі. Тож цей час юнак проводить разом із зірковою мамою. Разом вони вирушили до Нью-Йорка, де сходили на екскурсію до штаб-квартири ООН.

Як натякнула Кароль, її 13-річний син вже обрав, чим планує займатися після закінчення навчання. Судячи з допису, який Тіна залишила під фото, Веніамін хоче присвятити себе політиці або ж дипломатії.

Тіна Кароль з сином / Фото: t.me/tinakarolofficial

"Все, що в житті трапляється - це зв'язок. Ця зала - колиска важливих рішень для світу та миру. Нехай тобі, сину, вистачить сил та мудрості бути корисним миру, Україні та світу! Можливо, цей мікрофон буде гучніший ніж мій. Я б була щаслива. Безумовно твоє життя - твій вибір, та я дозволю собі помріяти!" – поділилася виконавиця.

Тіна Кароль з сином і Сергієм Кислицею, постійним представником України в ООН / Фото: t.me/tinakarolofficial

До речі, для екскурсії до штаб-квартири ООН Веніамін обрав патріотичну футболку. Так, на ній зображено серце у синьо-жовтих кольорах.

Син Тіни Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль трішки поділилася секретом своєї стрункості. Виконавиця показала, чим харчується, аби мати бездоганний вигляд.

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