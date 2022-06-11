Тіна Кароль показала себе 12-річну з батьками та старшим братом: "Тут вона ще Таня"

Українська співачка Тіна Кароль поділилася архівним фото зі своєю сім'єю.
В Instagram-stories зірка розмістила рідкісну світлину, на якій ще дитиною позувала із батьками та старшим братом Станіславом.
У кадрі 12-річна Кароль постала в обіймах тата. Публікацію знаменитість супроводила щемливим смайликом.
До слова, зараз 67-річний Григорій Ліберман захищає країну від російських окупантів. Чоловік міг безперешкодно залишити Україну, але пішов у добровольці, адже добре розбирається у військовій справі та може своїми знаннями допомогти молодим захисникам.
Цю ж публікацію розмістив на своїй сторінці офіційний фанклуб зірки. У коментарях юзери засипали родину приємними повідомленнями.
- Такі милі і рідні
- Тут вона ще Таня! Дуже красива родина. Нехай Бог усіх збереже у ці складні часи
- Гарні всі, дружні і порядні
Нагадаємо, Віра Брежнєва показала, як війна її змінила. Співачка поділилася своїми світлинами, зробленими її сестрою на святкуванні дня народження її мами.
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