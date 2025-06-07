Тіна Кароль показала себе на початку кар'єри, де її просто не впізнати

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

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Українська співачка Тіна Кароль приголомшила шанувальників, який вигляд мала в юності.

Так, артистка у соцмережі Threads оприлюднила знімки, на яких постає у період початку своєї кар’єри. Хоча Кароль не уточнила точного року, коли зробили фото, але стилістика говорить сама за себе. Вузькі джинси із заниженою талією, прозорий топ на тонких бретельках та меліровані пасма — стильний лук початку 2000-х. Саме той період став знаковим для співачки, адже тоді вона успішно починала підкорювати велику сцену.

Тіна Кароль в юності / © instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль в юності / © instagram.com/tina_karol

Тіна не стала підписувати архівні фото, але замість неї це зробили шанувальники. Вони лишили для артистки чималу кількість компліментів.

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Зараз співачка у свої 40 років вже впевнено підкорює шоубізнес і значно змінилася як зовнішньо, так і внутрішньо. Зокрема, раніше Кароль ділилася, що віднедавна коле ботокс і слідкує за вагою, слідуючи декільком головним правилам.

Нагадаємо, нещодавно співак Олег Шумей розкрив правду про співпрацю з Тіною Кароль та що їх пов'язує зараз.